Apple, ancora un ritardo per il modem 5G proprietario: lancio nel 2026?

A quanto pare, il progetto di Apple di sviluppare un modem 5G proprietario è ancora in ritardo. Sebbene il colosso di Cupertino abbia fissato il lancio del chip per la primavera 2025, un nuovo rapporto sostiene che il modem non vedrà la luce fino a fine 2025 o inizio 2026

In un nuovo articolo, Bloomberg cita alcune fonti interne di Apple che hanno fatto il punto sullo stato dei lavori, e svela che il modem è ancora nella fase iniziale di sviluppo e potrebbe arrivare in ritardo rispetto a quelli della concorrenza. A quanto pare, infatti, almeno uno dei modem in fase di sviluppo non supporterebbe ancora la tecnologia mmWave 5G.

La tabella di marcia quindi è nettamente in ritardo rispetto a quanto sperato e preventivato da Apple, che aveva acquisito la divisione 5G di Intel nel 2019 proprio per accelerare il progetto. "Il motivo per cui pensavamo di poter prendere un progetto fallito da Intel e in qualche modo riuscirci è un mistero" ha dichiarato a Gurman un dipendente Apple.

Appare quindi ormai evidente che il progetto si sia rivelato quasi un fallimento per Apple, dal momento che proprio non riesce a completare lo sviluppo e finalizzare il tutto. Ovviamente vi aggiorneremo appena emergeranno ulteriori dettagli in merito.