Apple ritira la beta 2 di iOS 17.3: aveva brickato gli iPhone

Come abbiamo avuto modo di scrivere su queste pagine, Apple ha lanciato la beta 2 di iOS 17.3 nella serata di ieri, facendo credere a tutti che il lancio del nuovo aggiornamento fosse vicino. Nelle ore successive però si sono moltiplicate le segnalazioni di utenti che lamentavano i brick dei loro dispositivi a seguito dell’installazione della beta.

Nella fattispecie, iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14 ed iPhone 15 con il back tap abilitato non si avviavano e rimanevano sulla schermata di caricamento. Gli utenti interessati sono stati costretti a ripristinare il telefono ed installare la versione precedente della beta, come la beta 1 di iOS 17.3 oppure iOS 17.2.1, ma coloro che non avevano effettuato il backup hanno perso tutti i dati.

Dal momento che il problema era piuttosto diffuso, il colosso di Cupertino ha rimosso la beta 2 sia di iOS 17.3 che iPadOS 17.3. Probabile quindi si tratti di un bug piuttosto serio, riconosciuto in via ufficiale dalla compagnia americana che provvederà a questo punto a rimuoverlo dalla futura beta che potrebbe essere lanciata nelle prossime settimane.

Il back tap di iPhone può essere attivato direttamente dall’applicazione Impostazioni e dal menù Accessibilità, sotto il pannello Touch. È possibile attivare due comandi: il doppio tap o il triplo tap, che consentono di accedere ad una serie di comandi come l’acquisizione degli screenshot.