Apple, riunione d'emergenza per Tim Cook con i dipendenti

A seguito della revisione delle previsioni trimestrali per il Q1 2019, è stato riferito a Bloomberg che l'amministratore delegato di Apple, Tim Cook, nella giornata di oggi giovedì 3 gennaio terrà una riunione con i dipendenti.

Mark Gurman di Bloomberg riferisce che l'incontro si concentrerà sulle notizie di oggi e sarà l'occasione per i dipendenti di porre domande all'amministratore delegato.

I dettagli della riunione non sono al momento noti, ma è probabile che nel corso dei prossimi giorni emergeranno nuovi dettagli sui temi affrontati. E' però indubbio che il fulcro del meeting sarà rappresentato dal calo delle vendite di iPhone, che non hanno raggiunto gli obiettivi prefissati dalla Mela per la stagione natalizia.

Nella lettera, Cook imputa il tutto a varie ragioni: dalla guerra economica tra Stati Uniti e Cina al programma di sostituzione delle batterie, che ha spinto molti proprietari di vecchi iPhone a cambiarle piuttosto che aggiornare il dispositivo a quelli di nuova generazione.

Il CEO ha anche rivelato che Apple ha tagliato le previsione di entrate per il primo trimestre del 2019 dal precedente range di 89-93 miliardi di Dollari ad 84 miliardi di Dollari, una scelta che con ogni probabilità avrà delle ripercussioni importanti anche sulle negoziazioni del titolo oggi in borsa.