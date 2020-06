Apple rivela i suoi piani per la WWDC 2020: ecco tutti i dettagli

Dopo l'annuncio di qualche settimana fa, finalmente abbiamo ulteriori dettagli in merito all'edizione 2020 della WWDC di Apple.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Wccftech e SlashGear, l'azienda di Cupertino ha svelato il programma dell'evento che si terrà a partire dalle ore 19:00 italiane del 22 giugno 2020. Chiaramente, come già ampiamente preannunciato, si tratterà di un keynote solamente online, a causa della situazione attuale legata al COVID-19.

In ogni caso, la società di Cupertino ha pubblicato ulteriori dettagli relativi all'evento sul suo sito ufficiale (in inglese). Qui si legge che il keynote verrà trasmesso direttamente dall'Apple Park e che la diretta sarà visibile tramite i soliti canali, dal portale ufficiale di Apple fino al canale YouTube dell'azienda. Ovviamente, non mancherà anche una replica per coloro che non potranno seguire la live streaming.

Per quanto riguarda i piani dell'azienda, nella nota ufficiale si legge che si parlerà del "futuro di iOS, iPadOS, macOS, tvOS e watchOS". Insomma, la società di Cupertino è stata molto chiara: si tratterà di un evento focalizzato sul software. Detto questo, oltre al keynote iniziale, ci saranno altri eventi che potranno essere rivisti in replica. Si tratterà di contenuti dedicati principalmente agli sviluppatori, ma non è detto che non vengano rivelate informazioni interessanti anche durante questi eventi "secondari" che seguiranno il keynote principale della WWDC 2020.

In parole povere, sembra essere tutto pronto in casa Apple. Non ci resta che attendere ancora qualche giorno: il 22 giugno 2020 non è poi così lontano!

Nel frattempo, è emerso un rumor in merito alla possibile presenza dei primi chip ARM per Mac alla WWDC 2020. Staremo a vedere.