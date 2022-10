Apple rivoluziona iPhone SE 4: in arrivo con notch e schermo da 6,1 pollici?

Un nuovo rumor pubblicato dal popolare analista di Display Supply Chain Consultants (DSCC), Ross Young, sostiene che con l’iPhone SE di quarta generazione Apple potrebbe adottare un approccio diverso rispetto ai modelli precedenti e disponibili nei negozi.

Nello specifico, parlando con MacRumors Young sostiene di aver rivisto le sue aspettative per l’iPhone SE 4 e si aspetta uno smartphone caratterizzato da un display LCD da 6,1 pollici ed un notch sulla parte superiore del display, in maniera simile a quelli visti su iPhone X ed iPhone 14. In precedenza anche un’altra voce sosteneva che il prossimo iPhone SE avrà lo stesso form factor di iPhone XR, con una scocca più moderna ed il pensionamento del Touch ID integrato nel pulsante Home a favore del Face ID.

Su quest’ultimo aspetto però le voci sono contrastanti ed alcuni si dicono pessimisti sul possibile debutto del Face ID sullo smartphone di fascia medio-bassa di Apple, in quanto farebbe aumentare i costi di produzione ed anche per gli utenti finali.

Resta da capire quando sarà lanciato lo smartphone: gli iPhone SE solitamente vengono presentati tramite comunicato stampa in primavera, e non è da escludere che lo stesso avvenga anche nel 2023. Attendiamo le conferme o smentite di rito.