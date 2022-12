Apple rivoluziona i prezzi sull'App Store: le app potranno costare fino a 10mila Dollari

Apple ha annunciato una vera e propria rivoluzione per il sistema di determinazione dei prezzi dei contenuti presenti su App Store. Gli sviluppatori infatti avranno la possibilità di scegliere tra oltre 700 fasce di prezzo e strumenti, che permetteranno di determinare i costi in base al Paese o all’area geografia dello store.

Ma non è tutto, perchè sarà anche possibile gestire le variazioni dei tassi di cambio ed accedere ad altri strumenti.

Con la nuova politica sui prezzi, che è già attiva da oggi, gli sviluppatori potranno scegliere tra 900 possibilità: quasi 10 volte in più rispetto al passato. il nuovo sistema include 600 nuovi prezzi tra cui scegliere, e 100 livelli di prezzo che variano da un minimo di 0,29 a un massimo di 10mila Dollari. Apple però dà anche maggiore scelta con aumenti incrementali in base alla fascia di prezzo: ad esempio di 0,10 Dollari fino a 10 Dollari, 0,50 Dollari fino a 10 e 50 Dollari ecc.

Per gli sviluppatori che pubblicano app vendute in abbonamento sarà anche data la possibilità di gestire in modo più semplice la valuta e le tasse sui vari store: basterà scegliere la nazione per generare in automatico i prezzi. Per le app ad abbonamento con rinnovo automatico però il nuovo sistema sarà effettivo dalla primavera 2023.

Qualche giorno fa, Apple ha annunciato gli App Store Awards 2022: ad avere la meglio è stata BeReal.