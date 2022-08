Apple, rivoluzione in arrivo per i Macbook? Brevettato lo chassis in vetro

I nuovi Macbook Pro con chip M2 arriveranno nel 2023, ma Apple sembra già guardare al futuro con un innovativo brevetto che promette di rivoluzionare il design dei Macbook. A quanto pare, infatti, la casa di Cupertino starebbe pensando ad un laptop con chassis in vetro, esattamente come quello degli ultimi iPhone.

A riportare il brevetto, depositato da Apple presso lo USPTO (United States Patent and Trademark Office), sono i colleghi di Patently Apple, che ne hanno anche condiviso un'immagine, che vi riportiamo in calce a questa notizia. L'idea alla base del brevetto è quella di sostituire il corpo di alluminio con uno di vetro, come già fatto per gli iPhone, in modo da ottenere una serie di interessanti miglioramenti, tra cui la riduzione di dimensioni e peso del dispositivo.

Il grande vantaggio del nuovo materiale è che esso renderebbe i Macbook compatibili con la ricarica wireless tramite MagSafe, esattamente come gli iPhone di nuova generazione. In questo modo, in altre parole, sarebbe possibile dire addio ai caricatori tradizionali ed ai loro cavi, che possono risultare scomodi in mobilità.

Inoltre, uno chassis in vetro permetterebbe anche la ricarica wireless inversa, ovvero la ricarica di altri dispositivi o accessori, come iPhone, iPad, Apple Watch e AirPods, direttamente dalla batteria del Macbook: una possibilità che potrebbe fare la felicità degli utenti dotati di più device Apple e che non sempre hanno accesso a prese e caricatori, specie sul posto di lavoro o a scuola.

A quanto pare, il vetro dovrebbe essere utilizzato anche sulla tastiera, e dovrebbe essere un materiale vetroso più resistente del vetro normale, ma al contempo anche più sottile e flessibile, capace di rispondere all'applicazione di forza da parte degli utenti durante la pressione dei tasti.