Apple, è rivoluzione: il visore AR Vision Pro senza controller crea il vostro avatar 3D

Sfruttando il palcoscenico dell'edizione 2023 della WWDC Apple, la società di Cupertino ha svelato il prodotto che un po' tutti aspettavano dalla kermesse: il visore Apple Vision Pro, che come ben potete immaginare punta sulla realtà aumentata (ma non solo).

A tal proposito, la società di Cupertino ha svelato una soluzione pensata per "fondere" il mondo reale e quello digitale. Il design è per certi versi simile a quello di un paio di occhiali da sci, cosa che era d'altronde nell'aria da tempo. A proposito di quanto era già emerso dai rumor, sì: c'è un pacco batteria separato (per due ore di utilizzo) e il visore si può controllare con occhi, mani e voce.

Nonostante si tratti di un prodotto che pone il focus sul mondo della realtà aumentata, una questione da tenere bene a mente è che in realtà risulta possibile sfruttare un quadrante per passare alla realtà virtuale. Si fa insomma riferimento a quello che può essere per certi versi visto come un "visore ibrido". Lato schermo, si è fatto riferimento rapidamente a pannelli microOLED.

Da notare il fatto che non c'è nessun controller, considerando che è possibile sfruttare la vista per sfogliare, ad esempio, le righe legate alle applicazioni, mentre il resto si fa con le mani. Un tocco consente di selezionare un determinato elemento, mentre altre operazioni possono essere svolte anche mediante comandi vocali.



Interessante poi la questione del "non essere isolati". Apple infatti promette un'esperienza che consente all'utente di non essere totalmente "al di fuori" del mondo esterno, considerando il fatto che gli occhi degli utenti verranno mostrati in modo "trasparente" con un sistema chiamato EyeSight. Quando si passerà alla modalità di completa realtà virtuale, tra l'altro, la luminosità verrà sfruttata per oscurare gli occhi così da far comprendere agli altri che la persona coinvolta non è disponibile.

Per quel che concerne la scheda tecnica di Apple Vision Pro, troviamo un M2 e un chip esclusivo R1 pensato per l'elaborazione dei sensori e per limitare al minimo il lag (durante l'evento si è fatto riferimento a 12ms). Non mancano 12 telecamere, cinque sensori e sei microfoni. Lo schermo "trasparente" è un pannello OLED curvo che va a "proiettare gli occhi", ma è un altro l'aspetto che può lasciare maggiormente a bocca aperta.

L'headset può infatti scansionare il volto, andando a ricreare in questo modo un avatar 3D e consentendo all'utente di effettuare una chiamata FaceTime con qualcuno in questo modo. C'è anche il supporto a Microsoft Teams, Webex by Cisco e Zoom. Ma come si chiama il tanto vociferato sistema operativo legato al visore? visionOS. Nel contesto di quest'ultimo, sarà possibile utilizzare anche app come Adobe Lightroom e Unity, sempre controllabili banalmente tramite mani e occhi. Chiaramente non mancherà anche un App Store rivisto per il nuovo tipo di device.

Inoltre, risulta presente un sistema per l'autenticazione chiamato Optic ID, che sfrutta l'iride per consentire all'utente di procedere nell'uso del visore Apple Vision Pro. I dati chiaramente sono crittografati, come Apple si è affrettata a ribadire un po' in tutti i contesti nel corso della conferenza. Per il resto, alla fine dell'annuncio è arrivato il prezzo: 3.499 dollari, mentre la disponibilità partirà da inizio 2024. Ci sarà insomma tutto il tempo per approfondire al meglio i singoli aspetti del visore (considerando anche che Apple è andata molto veloce durante l'evento e dunque sono rimaste domande "in sospeso"), ma di certo quanto svelato da Tim Cook e soci non è un dispositivo che si vede tutti i giorni.

Chiaramente la società di Cupertino ha per il resto reso noti miriadi di altri dettagli "secondari" (ad esempio, l'integrazione di Apple TV+ relativamente al visore e la possibilità di "estrarre" oggetti 3D da una conversazione, passando per la visione di un contesto in cui un dinosauro fuoriesce in 3D da uno "schermo digitale", fino ad arrivare all'integrazione di oltre 100 giochi Apple Arcade al day one) nel contesto dell'edizione 2023 della WWDC, che potete recuperare anche mediante il canale YouTube di Apple. Durante la kermesse sono arrivati molteplici altri annunci in tempi rapidi, quindi potreste inoltre voler dare un'occhiata in generale alle pagine di Everyeye Tech per comprendere quanto svelato in questo contesto da Tim Cook e soci.