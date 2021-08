Apple, rivoluzione in vista anche per il Mac Mini con chip M1X

Già al centro di numerosi rumor, il nuovo Mac Mini dovrebbe subire un restyling piuttosto importante. Alcune delle precedenti previsioni però sono state recentemente messe in dubbio.

Secondo quanto suggerito da Mark Gurman di Bloomberg e riportato dalla fonte, il nuovo Mac Mini subirà un corposo aggiornamento rispetto all'attuale lineup, offrendo capacità di calcolo superiori e una maggiore consistenza prestazionale, in modo tale da divenire una vera e propria alternativa per chi è alla ricerca di un macchina economica ma funzionale anche per professionisti.

Oltre a ospitare un maggior numero di porte, il nuovo Mac Mini subirà anche un importante restyling e, sempre secondo Gurman, la sua uscita è prevista per "i prossimi mesi".

In particolare, lo specialista di Bloomberg suggerisce che "Lo scorso autunno, come parte del suo trio di Mac iniziali per il passaggio ai chip Apple Silicon, l'azienda ha aggiornato il vecchio Mac mini con il processore M1. Il Mac mini viene utilizzato per attività più basilari come lo streaming video, ma molte persone lo usano come macchina di sviluppo software, come server o per le loro esigenze di editing video. Apple lo sa, quindi ha mantenuto il modello Intel. Bene, ci possiamo aspettare che scompaia nei prossimi mesi con l'arrivo di un Mac mini M1X di fascia alta. Avrà un design aggiornato e più porte rispetto al modello attuale".

Il design, suggerito in precedenza da Jon Prosser e che potete osservare in calce, indica che l'alimentazione potrebbe avvenire attraverso un'interfaccia magnetica, presumibilmente di tipo MagSafe, mentre il case dovrebbe avere una porzione superiore in plexiglas.