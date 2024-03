Apple, nuova roadmap per gli schermi: iPad Air OLED nel 2028, prima arriverà iPhone Fold

Il lancio degli iPad Pro con schermo OLED dovrebbe ormai essere imminente. Tuttavia, Apple sta ancora sperimentando sia con i display OLED che con quelli pieghevoli: una nuova roadmap dell'azienda, infatti, sembra svelare quando arriveranno i primi iPhone pieghevoli e iPad Air OLED.

A riportare la notizia sono fonti del calibro di Macrumors e di GizmoChina, che reiterano le alte aspettative di vendita per gli iPad Pro OLED da parte del colosso di Cupertino: secondo le due testate estere, infatti, Apple avrebbe commissionato 9 milioni di schermi OLED (in crescita rispetto agli 8,5 milioni riportati la scorsa settimana) alle sue fornitrici, ovvero Samsung e LG. Secondo le due testate, il grosso di questi pannelli dovrebbe essere pronto entro aprile, per un lancio dei nuovi iPad Pro tra aprile e giugno 2024.

La parte più interessante del rumor, però, è un'altra: dopo gli iPad Pro, sarà la volta degli iPad Air OLED. Sfortunatamente, però, sembra che i primi iPad Air OLED non usciranno nel 2024: al contrario, gli schermi di nuova generazione resteranno un'esclusiva della lineup Pro almeno per altri quattro anni, dal momento che la tecnologia si farà strada verso gli iPad Air solo nel 2028. Inoltre, i tablet di fascia media di Apple utilizzeranno dei pannelli OLED a singolo layer, mentre gli iPad Pro montano degli schermi a doppio layer.

Infine, la roadmap di Apple dovrebbe vedere il lancio del primo iPhone con schermo pieghevole nel corso del 2026. Il 2026, in effetti, era stato ipotizzato come anno di lancio dell'iPhone "Fold" già diversi mesi fa, talvolta anche da esperti di settore ben noti al pubblico. Tuttavia, a febbraio era emerso che Apple sarebbe stata scontenta dei prototipi di iPhone Fold realizzati dai suoi ingegneri, decidendo di resettare il progetto.

Secondo gli analisti, comunque, il primo iPhone pieghevole sarà un dispositivo "a portafoglio" con schermo interno da 7,8", del tutto simile a Samsung Galaxy Z Fold 5 o a Google Pixel Fold in termini di design e form factor. Sembra inoltre che la Mela Morsicata stia lavorando a stretto contatto con LG e Samsung per perfezionare le tecnologie degli schermi pieghevoli, in modo da produrre dei display di alta qualità e, al contempo, resistenti al pari di quelli dei device tradizionali.

