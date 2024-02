Apple, è questa la roadmap degli schermi OLED? In arrivo su Mac e iPad dal 2024

I rumor sugli iPad Pro OLED vanno avanti ormai da mesi, ma negli ultimi giorni si sono fatti sempre più insistenti. Ora, però, le previsioni di un'importante istituzione specializzata in ricerche di mercato sembrano far luce sull'intera roadmap OLED di Apple, che non comprenderebbe solo gli iPad Pro, ma tutti i tablet e i laptop di Cupertino!

A pubblicare la roadmap (che trovate qui sotto) sono stati i ricercatori di Omdia, secondo i quali Apple renderà la tecnologia OLED la base per gli schermi dei laptop entro il 2028, portando questi ultimi ad accrescere la propria quota di mercato nel settore dei display per PC portatili fino al 14%. Tuttavia, i primi device a ricevere uno schermo Hybrid OLED saranno gli iPad Pro in arrivo nel 2024, che verranno lanciati nelle varianti da 11" e da 13".



Dopo questi due dispositivi "sperimentali", sembra proprio che Apple si prenderà un anno di pausa: nel 2025, infatti, non uscirà alcun nuovo Macbook o iPad dotato di schermo OLED. Possiamo considerare quella di Cupertino come un'attesa strategica: l'azienda, infatti, potrebbe aver deciso di aspettare fino al 2026 per l'implementazione degli schermi OLED su larga scala per farne scendere il prezzo.

Tra due anni, però, gli schermi OLED arriveranno su iPad Air, che sarà lanciato con display Hybrid OLED LTPS e con una diagonale da 10,8", identica a quella dei modelli di attuale generazione. Intanto, un altro iPad Air sarebbe in arrivo nel 2024, questa volta con uno schermo LED e - forse - con un chip M3.

Sempre nel 2026, invece, arriveranno finalmente i primi Macbook Pro con schermi Hybrid OLED: anche in questo caso, le dimensioni dei pannelli rimarranno invariate, dal momento che i display resteranno da 14,2" e da 16,2". A cambiare, invece, sarà la qualità dello schermo. La medesima tecnologia dovrebbe poi debuttare a partire dal 2027 sui Macbook Air, partendo dal modello da 13,6" ed estendendosi poi anche a quello da 15,3".

Infine, proprio nel 2026 gli schermi OLED arriveranno anche su iPad Mini. Ma non è finita qui! Omdia, infatti, conferma che Apple produrrà un iPad pieghevole nei prossimi anni: quest'ultimo dovrebbe far parte della linea Pro e sarà dotato di uno schermo OLED LTPO da ben 20,3", ovviamente capace di piegarsi in due con un formato a portafoglio.