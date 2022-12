Apple, 'rotta' una tradizione lato Mac: non accadeva dal lontano 2000

Abbiamo già trattato su queste pagine le indiscrezioni relative ai tutti i presunti Mac del 2023 di Apple, ma adesso è giunto il momento di tornare a fare riferimento a questa tipologia di prodotti. Infatti, è stata "rotta" una tradizione.

Come fatto notare da MacRumors, nel corso del 2022 la società di Cupertino ha visto per la prima volta, in più di 20 anni, l'assenza del lancio di un nuovo Mac in un trimestre. Più precisamente, nel quarto trimestre del 2022 non è stato effettuato alcun lancio di questo tipo, cosa che non avveniva dal lontano 2000.

Infatti, per chi non lo sapesse, usualmente Tim Cook e soci sono soliti lanciare almeno un nuovo Mac ogni anno nel periodo che va da ottobre a dicembre. Questa "modalità" di lancio è iniziata nel 2001 con iBook G3 ed è proseguita fino al giorno d'oggi. Insomma, è stata, in parole povere, "rotta" una tradizione, ben nota agli appassionati del mondo Apple.

Ovviamente questo non significa che l'azienda di Tim Cook abbia intenzione di abbandonare questa strada, anzi. Ricordiamo che a giugno 2022 c'è stato l'annuncio di MacBook Air con chip M2, così come che le indiscrezioni lasciano intendere che ci sarà un 2023 potenzialmente interessante sul fronte Mac. Staremo a vedere, ma risultava interessante approfondire la questione, dato che non si tratta di situazioni che si notano tutti i giorni.