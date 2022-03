Apple contro la Russia: ora Mappe indica la Crimea come parte dell'Ucraina

A pochi giorni dall’annuncio dell’interruzione delle vendite di prodotti Apple in Russia, il colosso di Cupertino prende posizione e si schiera dalla parte dell'Ucraina. Ulteriori indicazioni arrivano anche da parte del servizio Apple Mappe, che è stato modificato.

Come spiegato da Mashable, le app Mappe e Meteo di Apple ora contrassegnano la Crimea come parte dell’Ucraina, quando si accede alle applicazioni al di fuori della Russia. L’aggiornamento è arrivato nelle ultime ore, e segna un cambio di passo importante.

In passato, infatti, le due applicazioni di Apple avevano eluso il problema rifiutandosi di registrare la Crimea come parte di qualsiasi paese. Nel 2019 Apple aveva aggiornato nuovamente l’applicazione indicando la Crimea come parte della Russia, se si accedeva da questo territorio, il tutto scatenando le ire del mercato internazionale e degli stessi ucraini.

Tale decisione era stata criticata anche dall’Ambasciata in Ucraina, che aveva aperto quello che sarebbe potuto diventare un vero e proprio scontro diplomatico. In un tweet, infatti si leggeva che “ricordiamo ad Apple che la Crimea è Ucraina ed è sotto occupazione russa”.

Alla luce degli ultimi sviluppi, però, Apple ha cambiato posizione ed ha contrassegnato la penisola come parte dell’Ucraina, ovviamente quando si accede dal mercato internazionale. Non sappiamo cosa accada se invece si visita il servizio della Russia.