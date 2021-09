Apple salterà iPhone 13? L'incredibile rumor a poche ore dall'evento

Ormai è tutto pronto: i nuovi smartphone di Apple stanno per arrivare. Tuttavia, secondo i rumor potrebbe esserci una sorpresa di non poco conto.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina e MyDrivers, il 14 settembre 2021 la società di Cupertino potrebbe effettuare il reveal della gamma iPhone 14 (e non iPhone 13). Le voci di corridoio in merito a questa possibilità si stanno diffondendo online a poche ore dall'annuncio dei nuovi smartphone dell'azienda di Tim Cook.

Secondo le indiscrezioni, Apple potrebbe scegliere di "saltare" il nome iPhone 13 per via del fatto che il numero 13 è considerato sfortunato in alcuni Paesi. I più attenti tra di voi si ricorderanno sicuramente del fatto che i rumor legati a questa eventualità circolano da tempo. Tuttavia, in genere si è fatto riferimento al nome iPhone 12s (e non iPhone 14, nome a cui invece puntano i rumor più recenti).

In ogni caso, è bene prendere con molta cautela queste voci di corridoio. Infatti, risulta altamente improbabile che un'azienda come Apple decida di scartare un nome per superstizione. Basti inoltre pensare al fatto che la società di Cupertino non ha mai evitato il numero 13, né per quel che riguarda il software (iOS 13 è uscito nel 2019) né per quel che concerne l'hardware (basti pensare al Macbook Pro 13).

Insomma, probabilmente alla fine Apple manterrà il nome iPhone 13. Tuttavia, nel caso gli improbabili rumor dell'ultimo momento dovessero trovare conferma, si tratterebbe sicuramente di una mossa in grado di spiazzare un po' tutti.