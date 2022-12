Apple e Samsung corrono: sviluppo concentrato sugli iPad Pro OLED, in arrivo nel 2024

Gli iPad OLED sono ormai in arrivo, con un lancio previsto nel corso del 2024. Un nuovo report, oggi, sembra confermare tale finestra di lancio, spiegando che Samsung ha dato la priorità agli schermi dei tablet Apple in vista del loro lancio nei prossimi due anni.

A riportare la notizia è il portale sudcoreano The Elec, che spiega che Samsung Display sta dando la priorità agli schermi OLED di nuova generazione per gli iPad OLED rispetto ad altri progetti già in cantiere in collaborazione con altre aziende. Tali display sarebbero ancora in fase di sviluppo, ma ora il colosso di Cupertino non vorrebbe mancare la deadline del 2024, in modo da implementarli sulla prossima generazione di iPad Pro.

Considerato che gli iPad Pro M2 sono arrivati a ottobre, sembra che Apple lancerà gli iPad Pro M3 a inizio 2024, forse nel keynote di maggio o in quello di marzo, in linea con un "ciclo vitale" di un anno e mezzo per i suoi dispositivi Premium con chipset Apple Silicon. Poiché gli iPad Pro di prossima generazione saranno i primi ad utilizzare uno schermo OLED di Samsung, la tecnologia in fase di sviluppo presso il colosso coreano dovrà essere pronta nella seconda metà del 2023 al più tardi.

In particolare, pare che Samsung utilizzerà un sistema con due pannelli OLED posizionati uno sopra l'altro per garantire una migliore resa delle immagini: questa tecnologia dovrebbe dapprima essere usata per gli schermi dei nuovi iPad Pro e solo in un secondo momento estesa ai Macbook Pro, ai Macbook Air ed agli iPad Air.

Di contro, ciò significa anche che Samsung spenderà meno risorse nei pannelli OLED single-layer, la cui uscita potrebbe dunque essere ritardata di qualche mese o persino di un anno. In ogni caso, considerato che Samsung Display è dal 2017 il principale fornitore di schermi per Apple, sembra che tutto sia pronto per l'arrivo dei primi device OLED della Mela Morsicata.