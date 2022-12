Apple e Samsung riducono produzione smartphone: c'è rischio eccesso scorte

Nelle scorse giornate abbiamo ricevuto una conferma importante dagli analisti del mercato dei dispositivi mobili: le spedizioni di smartphone sono calate a fine 2022, complice l’aumento dei prezzi per produttore e consumatore. In una situazione complessa, alcuni grandi marchi stanno riducendo la produzione per ridurre i rischi del mercato.

A riportare questa notizia è stato il media outlet asiatico Taiwan Economic Daily, secondo il quale l’inventario a disposizione dei colossi globali della telefonia mobile sarebbe troppo elevato per gli standard. Ciò si traduce, in poche parole, in un potenziale eccesso di scorte, ergo di unità invendute che diventano rapidamente obsolete alla luce del progresso tecnologico.

Tra rallentamento della crescita economica, inflazione e residui dell’epidemia specialmente in Cina, le spedizioni globali dovrebbero calare ancora secondo gli analisti, lasciando sempre più dispositivi nei magazzini dei produttori. Per questa ragione, giganti come Apple e Samsung avrebbero già iniziato a ridurre la produzione focalizzandosi sulla vendita delle centinaia di migliaia di smartphone ancora non spediti.

Con un declino evidente del settore questa missione sarà ancora più complicata, specie in un periodo in cui la concorrenza è spietata. Per gli analisti, il vento freddo colpirà prima gli smartphone e poi altri segmenti, come TV e computer, costringendo a calare il ritmo della produzione al fine di ridurre le scorte disponibili, evitando uno spreco importante di risorse. Sarà interessante continuare a monitorare la situazione, in quanto tutto ciò potrebbe persino portare a una produzione inferiore sul medio termine e a una riduzione del portfolio di dispositivi mobili per evitare uno sbilanciamento eccessivo tra domanda e offerta.

