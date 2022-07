Altro che Apple e Samsung: la Russia ha il suo smartphone, il BQ 6868L Wide

Lo scorso mese vi abbiamo parlato del primo laptop made in Russia di sempre. Oggi, invece, vi presentiamo un altro prodotto elettronico interamente realizzato in Russia e figlio delle sanzioni internazionali: ecco lo smartphone BQ 6868L di BQ Electronics, il primo telefono prodotto con tecnologia russa.

Potete dare un'occhiata alle immagini del BQ 6868L Wide in calce e in cima a questa notizia, ma prima di procedere vi consigliamo di leggere le specifiche tecniche dello smartphone. Il device, infatti, ha uno schermo IPS da 6,8" con risoluzione FullHD e un aspect ratio di 20:9. Al centro del lato superiore del display, poi, troviamo una selfie-camera da 8 MP con design punch-hole.

Sfortunatamente, lo smartphone ha dei bordi decisamente spessi, soprattutto sul lato superiore e su quello inferiore, mentre il pannello posteriore ha una texture "speciale" che non sembra convincere del tutto. Al momento non conosciamo le dimensioni dello smartphone, ma sembra che il BQ 6868L sarà leggermente più spesso della media degli smartphone Android.

Sotto la scocca del device troviamo un chipset UniSOC Tiger T310 a 12 nm, che non sarà certo un campione di potenza ma che, secondo il produttore, dovrebbe consumare il 20% in meno rispetto ai device Android di fascia alta in commercio nel resto del mondo. Due saranno invece i tagli di RAM e di storage del telefono di BQ, che potrà essere acquistato nella variante con 3 GB di RAM e 32 GB di memoria oppure in quella con RAM da 4 GB e storage da 64 GB. In ogni caso, la memoria interna è espandibile fino a 128 GB via microSD.

La batteria dello smartphone si attesta attorno ai 4.000 mAh, mentre il sistema operativo è Android 11. Inoltre, il telefono ha il supporto per la tecnologia LTE e il lettore di impronte digitali sotto al display. Lato fotocamera, il BQ 6868L Wide dovrebbe avere un sistema triple-camera posteriore con una fotocamera principale da 13 MP.

Al momento, lo smartphone è disponibile in quattro colori diversi, ovvero Nero, Blu, Rosso e Grafite. Il device può essere acquistato dal marketplace online di BQ al prezzo di 7.990 Rubli (140 Euro) per la versione da 3 GB di RAM e di 8.490 Rubli (150 Euro) per la variante da 4 GB di RAM. Intanto, nelle scorse la Russia ha bloccato i pagamenti in criptovalute e NFT.