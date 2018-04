Apple sarebbe pronta ad aggiornare iPhone 5s ad iOS 12

Sebbene ancora non sia stato presentato in via ufficiale, e probabilmente non sarà mostrato prima della WWDC di Giugno, ma emergono già le prime indicazioni sui dispositivi che saranno aggiornati. Secondo quanto scoperto da alcuni siti, infatti, tra gli smartphone che riceveranno l'OS dovrebbe esserci anche iPhone 5s.

Il dispositivo, rilasciato nell'ormai lontano 2013, potrebbe essere il modello cut-off, ovvero quello da cui partiranno gli aggiornamenti, e che segnerà il punto di rottura, lasciando fuori dai giochi i predecessori.

L'indiscrezione è trapelata grazie a WebKit, il motore del browser utilizzato da Safari, all'interno del quale alcuni utenti sono riusciti a trovare una pagina in cui viene menzionato esplicitamente un test eseguito a gennaio e che includeva un iPhone 5s con iOS 12. Chiaramente, si tratta di una semplice indicazione, che non può in alcun modo essere interpretata come un annuncio ufficiale, dal momento che è un semplice test effettuato ed i risultati non sono noti.

Le conferme di rito però dovrebbero arrivare il prossimo Giugno, quando in occasione della WWDC 2018 Apple presenterà iOS 12. La conferenza prenderà il via il 4 Giugno e durerà quattro giorni, presso il McEnery Convention Center di San Josè, in California.

La domanda che tutti si fanno però è che tipo di prestazioni sarà in grado di garantire iOS 12 su uno smartphone di cinque anni fa.