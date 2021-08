Apple scansionerà in automatico le foto di iCloud in USA: c'è un ottimo motivo

Presto le foto caricate su iCloud in USA verranno scansionate da un sistema automatico realizzato da Apple. A qualcuno questo potrà sembrare "assurdo" e anche alcuni esperti di privacy e sicurezza informatica non sembrano vedere esattamente di buon occhio la scelta della società di Cupertino. Tuttavia, c'è da dire che il motivo alla base è valido.

Infatti, stando anche a quanto riportato da TechCrunch e The Verge, l'azienda di Tim Cook è pronta a lanciare una tecnologia CSAM, pensata per la sicurezza dei bambini. In parole povere, Apple vuole bloccare il più possibile abusi, puntando a utilizzare dei filtri potenzialmente in grado di evitare l'invio e la ricezione di immagini esplicite attraverso un account iMessage legato a un bambino.

Inoltre, la succitata tecnologia, chiamata NeuralHash, interverrà in vari contesti, ad esempio relativamente alle ricerche di contenuti di questo tipo effettuate tramite Siri o attraverso altri strumenti. Sarà inoltre in grado di operare direttamente sul dispositivo dell'utente, scansionando le foto per capire se ciò che viene caricato su iCloud contiene materiale esplicito.

Insomma, senza scendere ulteriormente in tecnicismi, il motivo per cui Apple ha preso questa scelta è valido. La tecnologia arriverà su iOS 15 e macOS Monterey nell'arco di pochi mesi. A quanto pare, inizialmente il rilascio avverrà negli Stati Uniti d'America. In ogni caso, ricordiamo che i servizi di cloud di Google e Dropbox, giusto per fare due nomi, utilizzano già sistemi per scansionare i file caricati e comprendere se questi ultimi violano o meno i termini di servizio.

Tuttavia, il fatto che sia la società di Cupertino a prendere questa decisione ha dato vita a un "dibattito" online, che coinvolge la questione privacy. In ogni caso, potete fare riferimento al portale ufficiale di Apple per maggiori informazioni, in quanto l'azienda ci tiene a spiegare per bene come funzionerà il tutto.