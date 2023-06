Apple scatenata alla WWDC: quante novità per AirPods, CarPlay e tvOS!

A sorpresa, durante la WWDC, sono arrivate anche delle novità dal fronte Audio e Home. Si è partiti con alcuni aggiornamenti per le AirPods, le cuffie più popolari al mondo.

Sugli auricolari arriva l’audio adattivo, che è in grado di combinare la modalità trasparenza e la cancellazione del rumore in modo dinamico per adattarsi alle condizioni ambientali, il tutto utilizzando il machine learning che attiverà e disattiverà le due modalità in maniera dinamica. Durante il keynote è stato mostrato un video in cui si vedeva il protagonista alle prese con una conversazione con un passante durante una passeggiata al parco: AirPods capiranno se si sta conversando con qualcuno ed abbasseranno la musica per concentrarsi sulle voci e fare in modo che gli utenti possano ascoltare le altre persone. L’audio adattivo però arriverà anche alle chiamate, dove ridurrà in modo proattivo il rumore.

Novità anche per AirPlay, che arriva negli hotel: gli utenti non dovranno fare altro che scansioanre il QR Code su una TV e fare tap su “Continua” su iPhone.

Per quanto riguarda Apple Music e CarPlay, Apple ha annunciato la nuova modalità Shareplay in auto che permetterà ai passeggeri di controllare l’audio in riproduzione nella vettura.

La parte dedicata ad Audio & Home si è concentrata anche su tvOS, che con la nuova versione godrà di un Centro di Controllo aggiornato e permetterà di usare l’iPhone per individuare e localizzare il telecomando Siri. Arriva anche su Apple TV FaceTime (con SharePlay e Center Stage), oltre che la Continuity Camera che permette di usare la fotocamera di iPhone ed iPad per partecipare ad una videochiamata.