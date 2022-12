Apple, scatta la scintilla con Ericsson: accordo storico sui brevetti

Molti utenti ricorderanno il lungo confronto sulle proprietà intellettuali tra il colosso di Cupertino e la multinazionale svedese, sfociato nel 2022 nella richiesta di Ericsson di rimuovere gli iPhone da alcuni mercati proprio per violazione di brevetti.

Apple, d'altro canto, a suo tempo ha accusato Ericsson di "cattiva condotta nei negoziati" lasciando presagire un confronto che solo un'aula di tribunale avrebbe potuto risolvere.

Per fortuna, secondo quanto riportato da Reuters, le due aziende sarebbero finalmente arrivate a un accordo per l'utilizzo "globale sulle licenze per le tecnologie cellulari essenziali".

Il tira e molla tra le due aziende è durato molti anni e praticamente per ogni tecnologia di comunicazione cellulare. Basti pensare alla diatriba sull'LTE e, più di recente, sul 5G.

L'accordo firmato tra le due parti si prevede che possa gonfiare le tasche di Ericsson per cifre particolarmente importanti. Solo per il Q4, le proiezioni sui bilanci derivanti da tutte le proprietà intellettuali (Apple inclusa e non solo) spaziano tra i 5 e i 5,5 miliardi di corone svedesi, ovvero tra i 530 e i 580 milioni di dollari.

Apple non è l'unica azienda ad aver avuto contenziosi legali con il colosso di Stoccolma. Nel 2020, infatti, Ericsson ha fatto causa anche a Samsung, per una cifra vicina a 200 milioni di dollari.