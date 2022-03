Apple fa uno 'scherzo' a Google: tolta una possibilità agli Android TV

Non è esattamente notizia di tutti giorni sentire che Apple ha tolto una possibilità agli utenti Android TV. Eppure questo è quanto accaduto di recente, come emerso dalle segnalazioni di un buon numero di utenti.

In particolare, stando anche a quanto riportato da 9to5Mac e FlatPanelsHD, la società di Cupertino ha deciso di bloccare per gli utenti Android TV e Google TV la possibilità di acquistare e noleggiare film dall'app Apple TV.

Sembra invece essere ancora possibile sottoscrivere l'abbonamento ad Apple TV+ (anche se The Verge sta iniziando a riportare il contrario), ma il fatto che non si possano più effettuare le operazioni citate in precedenza non è di certo passato inosservato. Per intenderci, la novità è stata introdotta con l'ultima versione dell'app e un messaggio avverte gli utenti che l'acquisto e il noleggio si possono effettuare esclusivamente, ad esempio, tramite l'app Apple TV per iPhone e iPad.

Non ci sono indicazioni ufficiali in merito al motivo che ha portato Tim Cook e soci a effettuare questa scelta, ma chiaramente il primo pensiero degli utenti sembra essere andato verso una direzione specifica: Apple potrebbe star cercando di evitare le commissioni del 30% di Google, legate alle vendite che vengono effettuate su piattaforma Android. Ribadiamo tuttavia che per il momento non c'è alcuna conferma in tal senso.

Insomma, ora gli utenti Android TV e Google TV hanno una possibilità in meno e Apple sembra aver fatto uno "scherzo" a Google. La situazione si evolverà o semplicemente l'acquisto e il noleggio dei contenuti dall'app Apple TV non risulterà mai più disponibile sulla tipologia di televisori citata? Staremo a vedere.