Apple, uno scherzo tramite AirDrop fa evacuare completamente un aereo

Dopo la stretta di YouTube sui prank e sugli scherzi in diretta, c'è chi continua a divertirsi sfruttando i propri dispositivi causando talvolta disagi anche di ampia portata.

Sicuramente è il caso di questo adolescente americano che, sfruttando il proprio dispositivo iOS con la funzionalità AirDrop, ha inviato immagini "inappropriate" agli altri utenti presenti sul velivolo, al punto da costringere il personale a far evacuare l'aereo prima del decollo.

Secondo quanto dichiarato dal personale dell'aeroporto di San Francisco, si trattava di fotografie raffiguranti armi da Softair, apparentemente minacciose, distribuite ad alcuni passeggeri con funzionalità AirDrop attiva. Si è trattato in ogni caso di un "eccesso di cautela", come raccontato dallo stesso portavoce dell'SFO.

La funzionalità AirDrop di iOS permette di scambiare file multimediali fra dispositivi Apple compatibili. Naturalmente, gli utenti hanno pieno controllo su questa funzionalità ed è possibile mettere in atto delle limitazioni per impedire che sconosciuti possano inviarci materiale a cui non siamo interessati.

A peggiorare la situazione, a quanto pare, lo United Airlines Flight 2167 che doveva partire da San Francisco con destinazione Orlando, era già in ritardo prima dell'evacuazione. Alla ripresa dell'operatività, l'adolescente è stato ovviamente allontanato.

Fortunatamente si è trattato solo di uno scherzo di cattivo gusto, ma di recente il web è stato letteralmente invaso da terribili prove social. Giusto qualche mese fa uno youtuber americano ha perso la vita girando una finta rapina.