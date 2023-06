Apple, scivolone su iOS 17: la prima Beta per sviluppatori è stata rilasciata a tutti!

Apple ha presentato iOS 17 alla WWDC, poco più di 24 ore fa. Durante la conferenza, il colosso di Cupertino ha anche annunciato l'apertura della Developer Beta di iOS 17, il cui rollout doveva iniziare poco dopo il keynote inaugurale della kermesse. Sfortunatamente, però, qualcosa sembra essere andato storto nella release della prima beta di iOS 17.

Stando a quanto riporta Engadget, Apple ha rilasciato per errore la Developer Beta di iOS 17 sotto forma di Beta Pubblica, senza cioè limitarne il rollout ai soli sviluppatori. Durante la WWDC, la Mela Morsicata aveva spiegato che la prima Beta Pubblica di iOS 17 verrà lanciata il prossimo mese, mentre il rilascio ufficiale in forma stabile della nuova iterazione di iOS è fissato per il mese di settembre, in parallelo con l'annuncio di iPhone 15.

Con ogni probabilità, spiega Apple Insider, quella di Apple è stata una svista, e sembra essere stata corretta già nelle scorse ore. Tuttavia, l'errore non ha riguardato solo iOS 17, ma anche macOS Sonoma, iPadOS 17 e watchOS 10, tutti rilasciati in Beta Pubblica anziché in Developer Beta. Al momento, comunque, tutti e quattro i sistemi operativi sono tornati disponibili solo per chi possiede un account Sviluppatore di Cupertino.

Se siete stati tra i fortunati che hanno installato uno dei nuovi sistemi operativi della Mela Morsicata, però, potrete tenere iOS 17 in Developer Beta sul vostro iPhone almeno finché non uscirà la prima Beta Pubblica del sistema operativo, prevista per inizio luglio. In questo mese, dunque, potrete divertirvi ad esplorare con largo anticipo le feature del nuovo sistema operativo per iPhone.

In ogni caso, vi ricordiamo che la prima Beta di iOS 17 è sconsigliatissima a tutti gli utenti che non si occupano attivamente dello sviluppo di app per il nuovo sistema operativo: in particolare, essa è ancora molto instabile e non possiede tutte le feature annunciate da Apple durante la WWDC. Insomma, non si tratta del miglior software da installare sul vostro smartphone: per questo, Apple ha rilasciato iOS 16.5 solo un paio di settimane fa.