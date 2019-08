Apple scoraggia l'uso di batterie di iPhone non originali con un popup in iOS 12 e 13

Brutte notizie per i centri d'assistenza non ufficiali Apple che offrono la sostituzione delle batterie degli iPhone. Come osservato dai colleghi di iFixit, la società di Cupertino sta scoraggiando gli utenti dall'usare batterie non originali.

Ciò vuol dire che se si tenterà di sostituire la batteria del dispositivo in casa o non direttamente da Apple, alla riaccensione il sistema operativo mostrerà un messaggio d'avviso nel pannello delle impostazioni dedicato, che però non compromette in alcun modo il normale utilizzo del dispositivo.

Il messaggio d'assistenza infatti sarebbe mostrato a causa del mancato utilizzo dei software ufficiali, ed include l'indicazione che "Apple non è in grado di verificare se questo iPhone abbia una batteria originale". Il tutto succederebbe sia con iOS 12 che nelle versioni beta di iOS 13, anche se il riparatore di terze parti ha effettivamente inserito una batteria originale.

La buona notizia è che, messaggio a parte, lo smartphone potrà essere utilizzato normalmente, ma a molti potrebbe risultare fastidioso.

Secondo iFixit, a partire da iOS 10 Apple ha anche impedito ad alcune applicazioni di accedere a più dati sulla batteria. Una soluzione alternativa però potrebbe essere rappresentata da coconutBattery, un'app per Mac che consente di ottenere più informazioni su iPhone semplicemente collegandolo al PC.

iFixit definisce il comportamento di Apple nei confronti delle batterie di terze parti una "scelta ostile all'utente", e rivendica il diritto di riparare i dispositivi.