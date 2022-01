Apple: le scorte di tutti i prodotti miglioreranno da marzo, la crisi dei chip è finita?

Nonostante l'ultimo trimestre di Apple sia stato da record in termini finanziari, l'azienda di Cupertino ha dovuto confrontarsi con la crisi dei semiconduttori, che ha ridotto, talvolta anche drasticamente, la disponibilità di alcuni prodotti, e di conseguenza anche le loro vendite.

Tuttavia, a margine della presentazione dei dati fiscali dell'ultimo trimestre, il CEO di Apple Tim Cook è stato intervistato dal Wall Street Journal, al quale ha riportato che le scorte torneranno a migliorare da marzo 2022, con un miglioramento che potrebbe protrarsi per tutto il trimestre successivo.

In particolare, Cook ha spiegato che "ci siamo confrontati con riduzioni delle scorte di quasi tutti i nostri prodotti", facendo riferimento in particolare alla carenza di iPhone 13 prima di Natale, che ha sicuramente intaccato i dati finanziari di Apple, i quali sono comunque rimasti più che positivi. Il settore più colpito è stato quello degli iPad, la cui produzione è stata fermata per fare spazio ad iPhone 13, e che per questo hanno fatto registrare una riduzione delle vendite del 14% su base annua.

Cook ha poi detto che si aspetta un altro trimestre di miglioramenti, soprattutto in termini finanziari, tra marzo e giugno 2022, ma non ha spiegato né come né quando Apple riuscirà a ristabilire definitivamente le proprie catene produttive. In particolare, il CEO dell'azienda ha spiegato che "Non possiamo fare proiezioni sulla questione. Hai bisogno di un sacco di informazioni per fare delle previsioni accurate sulla disponibilità dei prodotti, soprattutto in merito a quale sarà la domanda delle persone e che tipo di catena produttiva riusciremo a creare".

Insomma, benché Tim Cook si aspetti un miglioramento delle scorte nel secondo trimestre del 2022, è ancora presto per dire se esso ci sarà veramente e soprattutto se durerà a lungo, oppure se il lancio dei prossimi iPhone, Mac e iPad sarà ancora funestato da problemi di approvvigionamento.