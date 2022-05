Apple, scorte ridotte all'osso fino a fine 2022: colpiti anche iPhone 14 e Mac M2

Benché Apple abbia fatto registrare un trimestre-record grazie alle incredibili vendite di iPhone e iPad, sembra che per l'azienda di Cupertino non sia tutto rose e fiori. Al contrario, le previsioni produttive di Apple per il 2022 lasciano trapelare un serio problema per la compagnia, ovvero il protrarsi della scarsità di chip.

Nello specifico, stando a quanto riporta Reuters, i dirigenti di Apple avrebbero spiegato, in una call con gli investitori dell'azienda, che le scorte di chip potrebbero rimanere scarse fino al terzo trimestre del 2022. La notizia ha fatto perdere addirittura il 2,25% in borsa al titolo di Apple.

Ciò dipende soprattutto dal fatto che nel terzo quadrimestre di quest'anno Apple dovrebbe lanciare iPhone 14 e i nuovi Mac con chip M2, che potrebbero però farsi attendere molto più del previsto prima di finire nelle mani dei consumatori proprio a causa della scarsità dell'offerta dell'azienda combinata ad una domanda che, stando a quanto emerge dai dati di vendita di Cupertino per il primo trimestre di quest'anno, sembra essere più alta che mai.

A preoccupare, inoltre, è che non sembra esserci una via d'uscita alla scarsità delle scorte, almeno non sul breve periodo. Dopo un paio di trimestri di relativa ripresa, che avevano permesso ad Apple di tornare al passo con gli ordini di dispositivi quali iPhone 13 e Macbook Pro 2021, pare che la situazione sia peggiorata in relazione al protrarsi della guerra tra Russia e Ucraina ed ai lockdown di Pechino e Shanghai in Cina, che hanno duramente colpito i fornitori di Apple.

Per questo motivo, Apple ha spiegato agli investitori di aspettarci "perdite tra i quattro e gli otto miliardi di Dollari" nei prossimi due semestri del 2022, a causa dell'incapacità dell'azienda di raggiungere le richieste del pubblico per i nuovi iPhone, Mac e Apple Watch.