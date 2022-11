Apple Search, i lavori sono ancora in alto mare: è colpa di Google?

Apple sta lavorando a un motore di ricerca proprietario, ormai lo sappiamo da tempo. Il progetto sarebbe in cantiere da diversi anni, e dovrebbe segnare un altro passo nella creazione di un ecosistema "a tenuta stagna", permettendo a Cupertino di non dipendere più da Google e, soprattutto, di incrementare i propri guadagni pubblicitari sul web.

Benché si tratti di un progetto che potrebbe fruttare miliardi alla Mela Morsicata, però, pare che Apple Search sia ancora molto lontano dal completamento. Per il portale The Information, infatti, i rumor degli scorsi mesi, secondo cui Apple avrebbe lanciato Search molto presto, sarebbero falsi, e i lavori sul motore di ricerca sarebbero ancora in alto mare.

Il progetto sarebbe infatti vittima di una continua perdita di organico a favore di Google, che starebbe attuando delle politiche estremamente aggressive per evitare che i propri ingegneri e le altre startup al lavoro nel settore dei Search Engine passino alla concorrenza. Per esempio, Apple doveva comprare DuckDuckGo nel 2020 per supportare i propri sforzi nel settore dei motori di ricerca, ma alla fine l'acquisto sarebbe sfumato.

Allo stesso tempo, nel 2018 la Casa di Cupertino ha comprato la startup Laserlike, fondata da tre ex-ingegneri dietro al motore di Google e che proponeva una soluzione basata sull'IA e sul Machine Learning. Oggi, però, Laserlike è tornata tra le braccia di Big G, segnando un importante passo indietro nella ricerca di Apple.

Al momento, il team di ricerca sul motore di Apple dovrebbe comprendere circa 200 impiegati, e sarebbe al lavoro, oltre che su questo progetto, anche sulle stesse tecnologie dietro ai suggerimenti di Siri, alle risposte date dall'assistente vocale ed alla ricerca Spotlight. L'idea della compagnia, infatti, è quella di unire Siri, Spotlight e Search in un unico prodotto in tempi brevi.

Tuttavia, sempre stando a quanto riporta The Information, i lavori su Search non finiranno tanto presto: al contrario, il search engine di Cupertino potrebbe vedere la luce solo nel 2024, oppure persino qualche anno più tardi.