Apple, ecco la seconda beta di iOS 15.5: arriva il supporto Bancomat su Apple Pay

Nella serata di ieri Apple ha rilasciato la seconda beta, per gli sviluppatori, di iOS 15.5, che dovrebbe essere l’ultimo aggiornamento per iOS 15 prima del reveal ufficiale di iOS 16 alla WWDC 2022 del prossimo giugno. Il pacchetto, a giudicare dalle indicazioni, dovrebbe includere diverse novità interessanti.

Il sorgente, nello specifico, suggerisce che Apple Pay con l’update potrebbe finalmente supportare le reti Bancomat e Bancotact. Per gli utenti italiani è particolarmente interessante il supporto al circuito Bancomat, che a differenza di quanto avviene con Mastercard e Visa non è attualmente compatibile con il wallet di iOS.

Il codice della beta di iOS 15.5 suggerisce che Apple sta lavorando con entrambe le aziende per rendere le loro carte compatibili con Apple Pay. Allo stato attuale però ancora non è chiaro quando sarà distribuito il pacchetto, ma probabilmente bisognerà attendere ancora un pò visto che si tratta ancora della seconda beta.

Arrivano anche nuove conferme sul rebranding di iTunes Pass in “Apple Account Card”, che sarà mostrata direttamente all’interno dell’app Wallet con tutte le informazioni sul saldo, e potrà anche essere utilizzata per gli acquisti nell’Apple Store, su App Store e pergli abbonamenti. Nella beta sono state aggiunte ulteriori righe di codice che confermano come il lancio sia ormai prossimo.

Con iOS 15.5 dovrebbe vedere la luce anche Apple Classical, una nuova app per Apple Music focalizzata interamente sulla musica classica.