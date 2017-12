Apple: la seconda generazione delle AirPods in arrivo nel 2018

Ledi, a giudicare dal sold out registrato in occasione del Natale, si apprestano a diventare uno degli oggetti d'elettronica più acquistati e regalati a livello mondiale, dopo i problemi di disponibilità riscontrati lo scorso anno.

Secondo quanto affermato da Ming-Chi Kuo, il popolare analista di KGI Securities, da sempre informato ed affidabile su tutto quanto concerne il mondo Apple, il gigante di Cupertino non solo starebbe lavorando per tenere il passo con la domanda, ma gli ingegneri sarebbero al lavoro sulla prossima generazione delle cuffie senza fili.

"I rapporti dei media degli ultimi giorni certificano l'elevata domanda per le Airpods di Apple. Il produttore sta cercando di tenere il passo con la domanda registrata in occasione della stagione natalizia, che porteranno i numeri in linea con le nostre previsioni" si legge nel rapporto in cui Kuo sostiene che "nel 2018, la distribuzione delle AirPods crescerà del 100% su base annua a 26-28 milioni di unità. Nella seconda metà del 2018 Apple dovrebbe lanciare una versione aggiornata delle cuffie, facendo continuare il periodo positivo. Tutto ciò però porterà ad un aumento del prezzo medio a causa dei costi dell'RFPCB, con ulteriori benefici per i business di Unitech e Compeq" continua il documento.

A livello di specifiche tecniche, però, a parte un "componente al quarzo più piccolo", non vengono rivelate molte informazioni.

Kuo però sostiene che la prossima generazione sarà prodotta dal partner attuale, Inventec.