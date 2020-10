Apple, secondo uno studio nel mondo ci sono un miliardo di iPhone attivi

Mentre la gamma di smartphone iPhone 12 presentata a metà ottobre continua a riscuotere successo sul mercato, gli analisti si sono dedicati a uno studio molto particolare riguardo il numero di telefoni Apple attualmente attivi in tutto il mondo. Il risultato? Circa un miliardo di iPhone attivi, almeno secondo i dati di settembre.

Tale dato è stato fornito dall’analista Neil Cybart tramite il blog Above Avalon, dove ha scritto: “Un miliardo di persone ora possiede iPhone. Secondo la mia stima, il mese scorso Apple ha superato il traguardo del miliardo di utenti iPhone. Tredici anni dopo essere stato messo in vendita, l'iPhone rimane lo smartphone più popolare e più venduto di sempre.”

In passato Apple forniva i dati sulle vendite unitarie su base trimestrale, ma a partire da fine 2018 il colosso di Cupertino ha deciso di interromperne la pubblicazione poiché, almeno secondo alcune ipotesi, l’azienda credeva che le vendite di iPhone avessero raggiunto il picco e che i dati pubblicati venivano usati da alcuni media per concludere analisi particolarmente scadenti sul futuro del prodotto e della società.

Anche Cybart ha chiarito: “Di per sé le vendite di unità non dicono niente sull’intera storia del business degli iPhone. […] Le vendite unitarie non dicono nulla nemmeno sui tassi di fedeltà e soddisfazione dei clienti, fondamentali quando si tratta della decisione di un consumatore di continuare a utilizzare un prodotto”. Inoltre, ha aggiunto che sebbene Apple continui a portare 20-30 milioni di nuovi utenti all’anno, la percentuale delle vendite complessive destinata a questi è diminuita costantemente. Secondo lui, per l’anno fiscale 2020 le vendite di iPhone a nuovi utenti rappresenterà meno del 20% delle vendite complessive, un minimo storico per l’azienda.

Nel mentre, i primi test condotti negli Stati Uniti d’America per quanto riguarda il 5G negli smartphone iPhone 12 hanno rivelato che i dispositivi consumano circa il 20% in più in un periodo di due ore rispetto a quando si arriva il 4G LTE.