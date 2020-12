Apple Security Research Program: spediti i primi iPhone 'sbloccati'

Anno decisamente movimentato per Apple, dopo il clamoroso successo di Apple iPhone 12, il rilascio di prodotti di fascia alta come le nuovissime AirPods Max e i numerosi progetti in cantiere, tra cui i rumoreggiati Apple Glass in pieno sviluppo.

All'inizio di quest'anno Apple ha lanciato il nuovo Apple Security Research Device Program per consentire a più ricercatori e sviluppatori di collaborare con l'azienda di Cupertino nella ricerca di vulnerabilità all'interno di iOS e degli stessi iPhone.

Stando alle fonti, Apple avrebbe iniziato a spedire i primi iPhone sbloccati e dovrebbero essere consegnati ai primi ricercatori nei prossimi giorni. I dispositivi sbloccati altro non sono che iPhone con permessi di root, qualcosa di non troppo lontano da quello che in gergo viene definito jailbreak. Questi permessi di alto livello danno accesso ai ricercatori alle cartelle principali del sistema operativo.

Secondo la pagina ufficiale del programma "il Security Research Device o SRD (l'iPhone sbloccato) deve essere utilizzato in un ambiente controllato solo per la ricerca sulla sicurezza. L'accesso alla shell è disponibile e sarai in grado di eseguire qualsiasi strumento. In ogni caso l'SRD, per essere considerato un campione di ricerca rappresentativo, è quanto di più vicino possibile a un iPhone standard"

Le condizioni d'uso prevedono che l'Phone modificato venga concesso in prestito per poi essere restituito alla società dopo 12 mesi, qualora lo sviluppatore decidesse di non rinnovare la sua partecipazione al programma. Eventuali vulnerabilità rilevate dovranno essere segnalate ad Apple, che offrirà ricompense tramite l'Apple Security Bounty.

Un progetto senza dubbio interessante, che non potrà che migliorare la sicurezza dei dispositivi di un'azienda che ha sempre messo l'utente finale e la sua privacy al primo posto, come dimostra il recente botta e risposta tra Apple e Facebook.