Apple segue Google e Meta: nel 2023 rallenterà le assunzioni e ridurrà le spese

A pochi giorni dall’annuncio del rallentamento delle assunzioni da parte di Google, un altro gigante della Silicon Valley segue le orme del social network. Secondo quanto riportato da Bloomberg, infatti, Apple avrebbe in programma di rallentare le assunzioni e ridurre le spese di alcuni team nel 2023.

Le modifiche non riguarderanno tutti i team, ma solo alcuni gruppi che non registreranno alcun aumento del personale, ed alcune posizioni vacanti non saranno riempite. Apple si sta preparando a lanciare le sue cuffie per la realtà mista nel 2023, e quindi è improbabile che il gruppo che sta lavorando sul visore sia interessato da questa decisione.

Apple non ha risposto ad una richiesta di commento, e non ha specificato se la decisione sia stata presa per ragioni legate all’economia mondiale. Negli USA, infatti, l’inflazione è a livelli record ed i timori legati alla situazione economica globale è indubbio che preoccupi molte compagnie. Pesano infatti gli aumenti dei costi dell’energia ma soprattutto la guerra in Ucraina, che sta provocando rincari a cascata che si ripercuotono anche sulle famiglie e le aziende.

Qualche giorno fa, anche Meta ha annunciato un calo del fatturato e delle assunzioni ed un dirigente della compagnia di Mark Zuckerberg, ha preannunciato tempi duri in arrivo.