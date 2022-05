Apple Self Service Repair: due trolley per riparare un iPhone 13 Mini!

A distanza di ormai qualche mese dal rocambolesco annuncio delle riparazioni fai-da-te, abbiamo avuto modo di riflettere sulle sue reali implicazioni nel mondo reale e nell'industria degli smartphone nel nostro speciale su Apple Self Service Repair.

La mossa di Cupertino si è estrinsecata nelle ultime settimane con l'avvio del programma negli USA con i primi kit di riparazione disponibili sul sito ufficiale.

Che il kit Apple di riparazione fosse enorme si era già intuito. Tuttavia, le foto commerciali non rendevano giustizia alla reale stazza di questo corredo tecnico.

A mettere alla prova il servizio sono stati i ragazzi di The Verge, che hanno voluto toccare con mano la situazione con il diritto alla riparazione in salsa Apple, con tutti i pro e i contro di questo servizio. Ebbene, la prova (e le foto in calce) dimostrano quale sia la dimensione degli strumenti necessari alla riparazione di un iPhone 13 Mini. Stiamo parlando di due Trolley di dimensione media della Pelican, fittamente imbottiti di elementi tecnici di primissima qualità.

Come possiamo vedere nella seconda foto, infatti, per il solo cambio della batteria vengono spediti tre macchinari per l'apertura e la chiusura del device, un kit di strumenti analogici e una guida in raccoglitore ad anelli. Per scoprire tutta la storia vi raccomandiamo di dare un'occhiata al link alla fonte.