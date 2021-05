Apple, in serbo un graditissimo ritorno con i nuovi MacBook M2

Con il più che meritato successo dei nuovi MacBook, equipaggiati con il chip Apple M1 Silicon, Apple ha decisamente alzato l'asticella della qualità ma soprattutto delle prestazioni nel segmento degli ultraportatili. Nei piani dell'azienda ci sarebbe però già una seconda generazione e le novità questa volta riguarderanno anche l'estetica.

Con una curiosa casualità temporale, proprio ieri celebravamo il ventitreesimo compleanno del rivoluzionario Apple iMac, formidabile macchina All In One che nel 1998 stravolse il mondo dell'informatica e probabilmente anche l'immaginario collettivo, all'epoca ancorato all'idea del Personal Computer di colore biancastro.

Ebbene, le ultime indiscrezioni sui nuovi MacBook riguardano proprio questo aspetto. Come per i nuovi iMac con chip M1, anche i prossimi MacBook animati dal processore M2 Silicon potrebbero arrivare in molteplici colorazioni.

Ad affermarlo, lo stesso Jon Prosser che anticipò il ritorno dei colori sui nuovi All In One. Una fonte che nel corso del tempo ha dimostrato la sua affidabilità e che anche stavolta ci permette di fantasticare sulle molteplici combinazioni. Purtroppo, il noto leakster non suggerisce alcun tempismo in particolare, suggerendo solo l'esistenza di un prototipo di colore blu.

A questo punto nell'indice delle probabilità i prossimi dispositivi a poter beneficiare di questa novità potrebbero essere i rumoreggiati nuovi MacBook Pro, che dovrebbero essere vicini a un profondo upgrade non solo di tipo tecnologico ma anche estetico.