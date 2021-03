Apple, i seriali dei dispositivi verranno generati casualmente?

Apple potrebbe presto cambiare il formato di alcune stringhe importanti per quel che concerne i suoi prodotti in arrivo in futuro. L'obiettivo sembra essere quello di rimuovere alcune informazioni presenti attualmente.

In particolare, stando anche a quanto riportato da 9to5Mac e iDownloadBlog, la società di Cupertino avrebbe deciso di iniziare a generare casualmente i seriali dei suoi prodotti in arrivo in futuro. La fonte originale dell'indiscrezione è MacRumors, che afferma di essere entrata in possesso di un messaggio di posta elettronica interno all'azienda di Tim Cook.

In quest'ultimo, il team di AppleCare farebbe riferimento a stringhe alfanumeriche dalla lunghezza compresa tra 8 e 14 caratteri (inizialmente si dovrebbero usare 10 caratteri), generate in modo totalmente casuale. Questo sarebbe il nuovo formato per i seriali scelto dalla società di Cupertino. Al momento non è del tutto chiaro il motivo di questa possibile decisione, ma sembra che l'azienda di Tim Cook voglia evitare di inserire dati relativi alla produzione o codici di configurazione all'interno dei seriali. Infatti, i caratteri di questi ultimi in genere fanno riferimento a luogo di produzione, anno e settimana di fabbricazione, modello, colorazione e storage interno.

In ogni caso, gli IMEI non dovrebbero subire alcun cambiamento. Inoltre, il nuovo formato dovrebbe essere utilizzato solamente per i futuri prodotti, a partire da una non meglio precisata data di inizio 2021.