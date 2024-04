Finalmente Apple fa sul serio con l'IA: 50 milioni a Shutterstock per addestrare la sua IA

Solo qualche settimana fa, su queste pagine abbiamo parlato dell’IA di Apple che può animare le immagini, a dimostrazione di come il colosso di Cupertino voglia puntare in maniera importante sull’intelligenza artificiale in questo 2024. Quest’oggi arriva un’altra informazione e conferma da questo fronte.

Secondo quanto riferito, Apple avrebbe stretto un accordo con Shutterstock per ottenere la licenza per la sua enorme libreria di immagini e video, allo scopo di usarli per addestrare i suoi modelli d’intelligenza artificiale. Il valore dell’accordo non è chiaro, ma le stime suggeriscono che la società americana avrebbe accettato di versare nelle casse di Shutterstock un valore compreso tra 25 e 50 milioni di Dollari.

Non si tratta di una prima assoluta, ed anche in passato altre società hanno siglato accordi simili con varie piattaforme, tuttavia l’aspetto interessante è che - secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa internazionale Reuters -, Apple avrebbe siglato l’accordo con Shutterstock dopo il rilascio di ChatGPT alla fine del 2022, a dimostrazione di come la Mela stia lavorando sulla propria IA già da qualche anno.

I frutti di questo lavoro dovrebbero essere tangibili innanzitutto alla WWDC 2024 del prossimo giugno, ma soprattutto in autunno quando vedranno la luce i prossimi sistemi operativi per mobile e PC, tra cui iOS 18 che dovrebbe puntare massicciamente sull’IA.

Su Amazon Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa (con comandi p è uno dei più venduti di oggi.