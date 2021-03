Apple, il servizio di riparazione indipendente si espande a oltre 200 nazioni

Dopo la svolta storica che ha permesso ai piccoli centri di assistenza di ricevere la certificazione di riparatori certificati Apple grazie all'Independent Repair Provider Program, apprendiamo della volontà dell'azienda di espandere ulteriormente il servizio in oltre 200 nazioni.

L'Independent Repair Provider Program di Apple, già disponibile in America da due anni e successivamente sbarcato in Canada ed Europa lo scorso anno, sarà infatti disponibile nei prossimi mesi quasi in tutti i Paesi in cui sono in vendita i prodotti di Cupertino.

Questo servizio permette ai piccoli servizi di assistenza di ricevere la certificazione di riparatore autorizzato e quindi di avere accesso ai ricambi originali, agli strumenti di diagnostica e alla strumentazione specifica per le riparazioni.

Ricordiamo che questi centri non sono paragonabili agli Apple Store e agli AASP, ovvero gli Apple Authorized Service Providers, molto più numerosi nel mondo e caratterizzati sia da possibilità maggiori di troubleshooting e risoluzione delle problematiche che affliggono i nostri device fuori garanzia, che da una maggiore rapidità nell'ottenimento dei pezzi di ricambio.

Pur rimanendo totalmente slegati dalla supervisione di Apple, i riparatori indipendenti dovranno iscriversi al programma in maniera totalmente gratuita e seguire dei corsi di formazione a pagamento presso l'azienda, con esami finali, propedeutici all'ottenimento della qualifica.

Come annunciato nella newsroom ufficiale, le principali nazioni in cui sarà disponibile il servizio già a partire da questa settimana sono Brasile, Australia, Giappone Sud Africa e Corea. Una lunga lista di altre nazioni, fra cui alcuni Paesi europei extra-UE, riceveranno il servizio nel corso di quest'anno.