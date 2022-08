Apple, il servizio di riparazione fai da te viene esteso anche ai MacBook Air e Pro M1

E’ passato quasi un anno dal lancio del servizio Apple Self Service Repair, il programma che permette di riparare i prodotti Apple direttamente in casa ed oggi il colosso di Cupertino ha annunciato l’estensione del programma anche ai MacBook Air e MacBook Pro con M1.

Il nuovo servizio sarà disponibile da domani, 23 Agosto 2022, e si aggiunge a quello dedicato esclusivamente agli iPhone, lanciato all’inizio dell’anno. Nel comunicato stampa ufficiale, la Mela spiega che il programma si estenderà anche ad altri paesi, a partire dall’Europa, oltre che ad altri modelli di Mac entro la fine del 2022.

La riparazione self-service per MacBook Air e MacBook Pro offre più di una dozzina di diversi tipi di riparazione per ciascun modello, inclusi display, bauletto con batteria e trackpad, ma la lista presto crescerà anche ad altre componenti.

Apple spiega che “ogni parte originale è progettata su misura per ogni prodotto e viene sottoposta a test approfonditi per garantire la massima qualità, sicurezza e affidabilità. I clienti possono rispedire le parti sostituite ad Apple per la rimessa a nuovo e il riciclaggio e, in molti casi, ricevere credito per l’acquisto di nuovi prodotti”.

Apple offrirà anche un kit da 49 Dollari, a noleggio, contenente tutti gli strumenti per completare la riparazione, senza doverli acquistare.