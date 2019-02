Apple sfida Netflix: invitate le star di Hollywood, nuovo servizio di streaming video?

Signore e signori, potrebbe essere in arrivo una grande "minaccia" per Netflix. Infatti, stando a molte fonti internazionali, Apple avrebbe recentemente invitato numerose star di Hollywood per un evento di presentazione che si terrà tra poche settimane. I leak vanno tutti nella stessa direzione: un nuovo servizio di streaming video.

In particolare, stando anche a quanto riportato dai colleghi di Wccftech e di Bloomberg, il keynote dovrebbe tenersi il prossimo 25 marzo e a quanto pare Apple ha intenzione di fare le cose in grande. Infatti, si vocifera che il nuovo servizio di streaming video sia a pagamento e che la società di Cupertino abbia stretto in gran segreto importanti partnership con i colossi del settore.

Tra le star invitate all'evento ci sarebbero Jennifer Aniston, Jennifer Garner, Reese Witherspoon e JJ Abrams. Che ci siano dei contenuti esclusivi in vista? Secondo Bloomberg sì: "Il servizio video è simile ai prodotti Prime Video di Amazon e Netflix e includerà programmi TV e film acquistati o finanziati da Apple. [...] La compagnia ha creato decine di programmi originali finora, ma non li ha ancora inseriti in un abbonamento a pagamento. Il servizio a pagamento verrà lanciato entro l'estate, dicono le fonti", si legge nell'articolo dei colleghi. A quanto pare, ci saranno anche dei contenuti originali gratuiti per i possessori di dispositivi Apple.

Insomma, non ci resta che attendere qualche settimana per saperne di più. Restate sintonizzati su queste pagine, non mancheremo sicuramente di tenervi informati in merito.