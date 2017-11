Apple si offre di sbloccare l'iPhone del killer del Texas

Nella giornata di ieri vi abbiamo parlato su queste pagine del caso relativo al caso dello sblocco dell’del killer del Texas, che è stato denunciato da un rappresentante dell’FBI nel corso di una conferenza stampa tenuta a margine della sparatoria.

Secondo quanto affermato da alcune fonti, Apple avrebbe contattato l’agenzia federale degli Stati Uniti, offrendosi di sbloccare l’iPhone appartenente a Delvin Kelley. Lo ha rivelato un portavoce della compagnia di Tim Cook, il quale ha anche precisato che da parte dell’FBI non è arrivata alcuna risposta.

Il gigante della Silicon Valley avrebbe anche consigliato all’FBI di utilizzare le impronte digitali del defunto assassino per sbloccare il telefono, prima dello spegnimento automatico dello scanner. Nell’iPhone, infatti, se non si utilizza il Touch ID per più di 48 ore, alla riattivazione viene chiesto il codice PIN per poter accedere al telefono, e considerando che Kelley è morto, quest’ultima opzione non è più disponibile per l’FBI, che a questo punto dovrà ricorrere ad altri metodi.