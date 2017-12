Apple si scusa con gli utenti per i rallentamenti degli iPhone e sconta le batterie

Il caso relativo ai rallentamenti deglida parte di, di cui vi abbiamo a lungo parlato su queste pagine negli scorsi giorni, ha avuto un risalto mediatico importante a livello mondiale, ed ha reso praticamente obbligatoria una risposta da parte del produttore, nonostante la conferma arrivata qualche giorno fa.

Nella nottata italiana, la società di Tim Cook ha voluto scusarsi in via ufficiale con i propri clienti, attraverso un lungo comunicato in cui ha spiegato in toto la situazione.

"Abbiamo ascoltato i feedback dei nostri clienti sul modo attraverso cui gestiamo le batterie sugli iPhone più vecchie. Sappiamo che alcuni di voi si sentono traditi da Apple, e ci scusiamo. Ci sono stati un sacco di malintesi su questa situazione, quindi vorremmo chiarire e farvi conoscere le modifiche che abbiamo apportato.

In primo luogo non abbiamo mai fatto nulla per ridurre intenzionalmente la vita di qualsiasi prodotto Apple, o peggiorare l'esperienza degli utenti per spingerli ad acquistare nuovi prodotti. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di creare prodotti amati dagli utenti, e che durino nel tempo. Ed aumentare il ciclo di vita degli iPhone fa parte di questo" si legge nella prima parte.

Apple si focalizza poi sul nocciolo della questione: le batterie, che "diventano meno efficaci con l'aumentare del tempo, che porta ad una diminuzione della loro capacità di mantenere la ricarica" tramite il degrado, ma anche "l'uso del dispositivo influenza le prestazioni della batteria e la sua durata. Per esempio, lasciare la batteria sotto carica in un ambiente caldo può causare uno degrado più rapido", ma queste, sottolinea Apple, sono "caratteristiche chimiche delle batterie, che sono comuni a tutte le batterie agli ioni di litio del settore".

"Una batteria chimicamente vecchia diventa anche meno capace di erogare i picchi di energia, specialmente quando il livello di carica è basso, il che può portare ad arresti inaspettati dei dispositivi" che per il produttore sono "inaccettabili. Non vogliamo che nessuno dei nostri utenti perda una chiamata, venga interrotto mentre scatta una foto o che in generale perda una qualsiasi altra parte dell'esperienza iPhone".

Il tanto discusso sistema è stato introdotto un anno fa con iOS 10.2.1 su iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6S Plus ed iPhone SE, e di recente è stato reso disponibile con iOS 11.2 anche su iPhone 7 ed iPhone 7 Plus.

Apple, per farsi perdonare, ha anche annunciato un nuovo programma di sostituzione delle batterie, a prezzo scontato.

Per tutti coloro che hanno un iPhone 6 o successivo, a partire da gennaio 2018 a dicembre del prossimo anno, sarà possibile sostituire la batteria a 29 Dollari, 50 in meno rispetto al prezzo originale di 79 Dollari. I dettagli saranno resi noti prossimamente sul sito web ufficiale Apple.

Inoltre, all'inizio del prossimo anno Apple pubblicherà un aggiornamento software per iOS che permetterà agli utenti di conoscere più approfonditamente lo stato di degrado delle loro batterie, in modo tale che questi possano verificare di persona se questo sta interessando anche le prestazioni.