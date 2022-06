Apple, ci siamo: il visore per la realtà aumentata in arrivo a gennaio, secondo un leaker

Le parole di Tim Cook su Apple AR lasciavano ben sperare, ma il leaker Ming-Chi Kuo va oltre e in un nuovo rapporto afferma addirittura che il visore per la realtà mista del colosso di Cupertino “probabilmente verrà lanciato nel gennaio 2023”.

Secondo Kuo, si tratterà di un prodotto chiave per il settore della realtà aumenta e virtuale, in quanto “la vasta domanda potenziale nel mercato cinese e Apple AR/MR, che probabilmente uscirà a gennaio 2023, favoriranno anche la continua rapida crescita del settore dei visori”.

L’analista afferma che l’azienda rappresenterà un “punto di svolta per l’industria dei visori”.

“Sebbene Apple abbia ripetutamente ribadito la sua attenzione all’AR, credo che l’AR/MR di Apple che supporta i video see-thru potrebbe anche offrire un’esperienza coinvolgente eccellente”, prevede Kuo. “Pertanto, il lancio di Apple AR/MR aumenterà ulteriormente la domanda di giochi immersivi e dell’intrattenimento” continua Kuo nel rapporto.

Secondo alcune indiscrezioni trapelate negli scorsi giorni, il visore per la realtà aumentata di Apple sarebbe in fase di sviluppo e potrebbe arrivare prima del previsto. Oggi, questo nuovo rumor non fa altro che corroborare tale ipotesi. Chiaramente, come sempre vi invitiamo a prendere con le pinze i rumor di questo tipo in quanto potrebbero anche non corrispondere alla realtà.