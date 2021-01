Apple e sicurezza: brevettato il nuovo Face ID con mappatura del calore

Mentre a Cupertino si medita sulla nuova tecnologia Qualcomm per il Touch ID di iPhone 12S, lo United States Patent and Trademarks Office, ovvero l'organismo statale incaricato dell'approvazione di nuovi brevetti su suolo statunitense, ha assegnato ad Apple un nuovo brevetto sul riconoscimento del volto.

Stando alla documentazione ufficiale, la tecnologia dietro all'Apple Face ID di nuova generazione si avvarrà della mappatura del calore emesso dal volto per fornire un riconoscimento più sicuro, univoco e versatile in fase di autenticazione.

Le tecnologie attualmente a disposizione, quando si parla di riconoscimento del volto, processano esclusivamente la fisionomia del viso dell'utente. Per questo motivo, qualsiasi ostacolo non precedentemente registrato, come occhiali da sole o mascherine, non permette di procedere con l'autenticazione al dispositivo.

Il nuovo brevetto in mano ad Apple, come già detto, il dispositivo mapperà il calore del volto inserendo i dati raccolti in una griglia che divide il viso in zone. Grazie a questi valori, univoci per ogni individuo, e alla comparazione con l'analisi tradizionale della fisionomia del volto, la tecnologia in mano all'azienda di Cupertino potrebbe consentire una maggiore facilità di sblocco, oltre a una maggiore sicurezza nello stesso.

Le tecnologie attualmente in commercio infatti, possono essere ingannate da fotografie o maschere, che però non emettono calore e soprattutto non in zone specifiche.