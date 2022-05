Apple Silicon aprirà nuove opportunità per il gaming su Mac? Il parere degli sviluppatori

I chip proprietari Apple Silicon sono senza ombra di dubbio interessanti anche sul fronte del gaming, soprattutto considerato che l’ultimo chip M1 Ultra raggiunge traguardi notevoli lato grafica. Tuttavia, la gamma Mac non è mai stata propriamente considerata dai videogiocatori. In futuro questa situazione cambierà?

A parlarne con i colleghi di MacRumors sono stati gli sviluppatori di Feral Interactive, secondo i quali l’avvenire sul fronte gaming per i chip sviluppati dal colosso di Cupertino dovrebbe essere del tutto positivo. In particolare, loro sono convinti che da tempo esiste già una community di fedeli utenti su piattaforma Mac che gioca ai titoli meglio ottimizzati e che, nei prossimi anni, troverà solamente un numero maggiore di titoli supportati grazie alla potenza superiore delle GPU in dotazione. Non si tratta certamente di soluzioni pari a quelle di NVIDIA e AMD, ma l’aumento rispetto alle unità grafiche precedenti è evidente.

In particolare, hanno dichiarato: “Prima di [Apple Silicon], quasi tutti i computer Apple più popolari, in particolare i laptop entry level, utilizzavano Intel Integrated Graphics. Quello era un problema. Abbiamo dovuto dedicare gran parte dei cicli di sviluppo estesi all'ottimizzazione dei giochi per assicurarci che funzionassero nel miglior modo possibile su dispositivi che non erano destinati o progettati per i giochi”. Di conseguenza, la transizione ai chip Apple M “apre interessanti opportunità tra prestazioni migliori e maggiore fedeltà grafica”.

Con i chip M2 in arrivo su Mac nel 2022 lo scenario si fa solamente più interessante e l’hype continua ad aumentare. Saranno in grado di soddisfare le aspettative? Staremo a vedere.