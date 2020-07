L'Apple Silicon per i MacBook avrà 12 core? Un leaker ne è sicuro

Tra le tante novità della WWDC 2020 di Apple ha spiccato senza dubbio il passaggio ai chip proprietari ARM sui Mac. Secondo quanto emerso in rete nelle ultime ore, il primo Apple Silicon dovrebbe includere 12 core.

A lanciare il rumor l'utente "a_rumors0000", che in questo modo ha dato seguito ad altre indiscrezioni che erano state pubblicate in rete nelle settimane precedenti.

A quanto pare, i core della Serie A saranno suddivisi in base alle prestazioni e frequenze, ma al momento ancora non sono emerse indiscrezioni sullo schema che adotterà la compagnia di Cupertino. In passato però si era parlato di 8 core ad alta frequenza, per garantire le massime prestazioni, e 4 core ad alta efficienza energetica che saranno utilizzati per portare a termine tutte le operazioni base, che non richiedono un elevato consumo di risorse.

Il tipster nel leak non ha fornito alcun tipo d'informazione sulle prestazioni che garantirà l'Apple Silicon a 12 core, e probabilmente bisognerà attendere ancora un pò prima di ottenere una panoramica più ravvicinata e dettagliata della questione.

Il debutto però dovrebbe avvenire su un MacBook Pro da 13 pollici, in arrivo nell'ultimo trimestre del 2020. La transizione sembra essere davvero iniziata, e la palla ora passa agli sviluppatori che dovranno ottimizzare le loro app.