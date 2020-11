Primo Apple Silicon? Probabilmente sarà un MacBook: ecco l'easter egg AR!

Giusto qualche ora fa, Apple ha annunciato ufficialmente l'evento dal motto "One more thing", che si terrà il 10 novembre 2020. I protagonisti della conferenza saranno chiaramente i primi Mac che effettueranno la transizione ad Apple Silicon. Ebbene, la community si è accorta che l'invito all'evento contiene un easter egg importante.

In particolare, stando anche a quanto riportato da 9to5Mac e come potete vedere negli screenshot presenti in calce alla notizia, la società di Cupertino ha deciso di inserire una "sorpresa" all'interno della pagina ufficiale dedicata alla conferenza. Più precisamente, visitando l'apposito sito Web da iPhone o iPad (senza accettare di passare alla versione italiana del portale) e premendo sull'icona del logo di Apple, compare a schermo un modello 3D che può essere visualizzato anche in realtà aumentata. Quest'ultimo mostra il logo Apple circondato da luci di vari colori. La sua animazione rimanda all'apertura del coperchio di un MacBook, aspetto che non è passato inosservato tra gli appassionati e che sta facendo discutere la community.

Insomma, tra poco più di sette giorni potrebbe esserci l'annuncio di un MacBook. Ovviamente non è ancora certo, ma l'indizio lasciato dall'azienda di Tim Cook sembra effettivamente confermare i rumor che descrivevano il possibile lancio di un MacBook Pro da 13 pollici. Si vocifera inoltre della presenza di un iMac da 24 pollici. Staremo a vedere: non ci resta che attendere il reveal ufficiale.

Vi ricordiamo che Apple aveva già "giocato" con la realtà aumentata per l'invito dell'evento del 13 ottobre 2020.