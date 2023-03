Apple Silicon, salto generazionale enorme nel 2024: il chip M3 batterà M2 Pro e M2 Max

I primi rumor sul chip M3 di Apple Silicon parlavano di un chip in arrivo nel corso del 2024 con pochissimi cambiamenti rispetto ai predecessori della generazione M2. Tuttavia, un nuovo leak sembra suggerire una realtà ben diversa, poiché pare che il chip M3 "liscio" supererà i SoC M2 Pro e M2 Max in termini di potenza, pur con un Core Count minore.

La notizia arriva da Vadim Yuryev, co-host del canale YouTube Max Tech e noto leaker del mondo hi-tech. Yuryev ha condiviso sul suo profilo delle stime dei benchmark del chip M3 su GeekBench 6: stando a quanto riportato, la CPU Apple avrà un punteggio in Single-Core pari a 3.472 Punti e uno in Multi-Core pari a 13.676 Punti. Con dei risultati simili, il chip potrebbe performare nettamente meglio dell'M2 "base" di scorsa generazione.

Non solo: esso potrebbe facilmente superare anche i chip M2 Pro e M2 Max, specie in campo Single-Core. Confrontando il benchmark ipotetico di Vadim Yuryev con quelli reali dei chip dei Macbook Pro M2 lanciati a gennaio, infatti, i colleghi di GizmoChina hanno scoperto che il chip M3 dovrebbe essere il 24% più veloce del chip M2 Max in Single Core.

In Multi-Core, invece, il chip M3 sarà il 6% più lento del chip M2 Max. Un peccato, anche se dobbiamo ricordare che il chip M3 avrà solamente otto Core, mentre il chip M2 Max ne avrà ben 12: in altre parole, i SoC M3 Max e M3 Pro non avranno problemi a superare il chipset top di gamma per laptop di attuale generazione di Cupertino. Addirittura, l'aumento prestazionale tra i Macbook Pro M2 e M3 potrebbe essere sostanziale, segnalando un salto generazionale impressionante.

Il chip M3 farebbe impallidire anche l'M2 Pro, superandolo del 12% circa sia in Single-Core che in Multi-Core su GeekBench 6, sempre tenendo presente che i due chip hanno un Core Count ben diverso, con 8 Core per il primo e 10 per il secondo. Non resta che aspettare e sperare che il leak sia veritiero.