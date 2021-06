Apple smette di firmare iOS 14.5.1: niente downgrade da iOS 14.6

Apple ha smesso di firmare iOS 14.5.1, a due settimane dal lancio di iOS 14.6 avvenuto un paio di settimane fa. La notizia è molto importante in quanto, di fatto, blocca qualsiasi downgrade da iOS 14.6.

Si tratta di un processo "base", che rientra a pieno nel protocollo del colosso di Cupertino che "toglie le firme" alle vecchie versioni dei sistemi operativi per questioni legate alla sicurezza e per spingere l'adozione dei nuovi aggiornamenti.

La "firma" rappresenta un aspetto fondamentale, che valida il sistema operativo prima della sua installazione sugli iPhone ed iPad, e verifica che il codice sia legittimo e non alterato o corrotto.

La scelta di rimuoverlo da iOS 14.5.1 potrebbe far storcere il naso a molti, dal momento che come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine nella giornata di ieri, alcuni test hanno confermato che iOS 14.6 ha ridotto la durata della batteria su praticamente tutti gli iPhone su cui è stato installato. Da parte del colosso di Cupertino non sono arrivati commenti di alcun tipo a riguardo, e non sono note nemmeno le ragioni che hanno portato a questo calo.

La settimana prossima, comunque, nel corso della WWDC 2021 Apple dovrebbe presentare il nuovo iOS 15, che con ogni probabilità debutterà il prossimo autunno.