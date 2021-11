Apple smette di firmare iOS 15.0.2: downgrade non più possibile

A pochi giorni dal via ai test della beta di iOS 15.2, Apple ha eliminato le firme dagli aggiornamenti iOS 15.0.2 ed iPadOS 15.0.2 per iPhone ed iPad. Ciò vuol dire che non è più possibile effettuare il downgrade dalle versioni più recenti.

Non si tratta di una cattiva notizia dal momento che da qualche settimana è già disponibile iOS 15.1 ed iPados 15.1, due aggiornamenti che oltre ad includere diverse novità per i dispositivi portano anche alcune correzioni di bug segnalati in precedenza e correggono delle falle di sicurezza riscontrate dagli utenti.

L'interruzione delle firme per le vecchie build dei propri OS non rappresenta una novità assoluta ed Apple è solita portare a termine questo processo per spingere l'installazioni delle release più recenti e ridurre la frammentazione del proprio ecosistema. In questo modo il colosso di Cupertino si assicura di avere un parco dispositivi sempre aggiornato ed al passo con le novità (ed i fix di sicurezza).

Se quindi avevate intenzione di effettuare il downgrade del vostro iPhone o iPad ad iOS 15.0.2 o iPadOS 15.0.2, sappiate che il processo non andrà a buon fine ed iTunes vi restituirà il classico messaggio d'errore.

Non è emersa nel frattempo alcuna informazione sulla possibile data di lancio di iOS 15.2, ma probabilmente bisognerà attendere inizio 2022.